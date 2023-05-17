Сийярто: Венгрия не станет помогать Украине

Будапешт продолжит блокировать выделение денег Киеву из Европейского фонда мира, пока венгерский OTP Bank будет находиться в украинском списке международных спонсоров войны, заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в Вене, сообщает РИА Новости.

Украина внесла OTP Bank в перечень «международных спонсоров войны»

«Мы не дадим этому зеленый свет», - отметил министр.

Он также подчеркнул, что его страна не поддержит 11-й пакет санкций ЕС против России.

По словам Сийярто, украинское руководство предпринимает враждебные и угрожающие действия против Венгрии, и пока Киев не изменит это, Будапешт не станет помогать ему.

Министр также упомянул статью Washington Post, в которой утверждалось, что украинский лидер Владимир Зеленский хотел взорвать нефтепровод «Дружба», создавая тем самым угрозу суверенитету, национальной и энергетической безопасности Венгрии.

Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша финансовой помощи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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