Сийярто: Венгрия не станет помогать Украине
Будапешт продолжит блокировать выделение денег Киеву из Европейского фонда мира, пока венгерский OTP Bank будет находиться в украинском списке международных спонсоров войны, заявил глава внешнеполитического ведомства Венгрии Петер Сийярто в Вене, сообщает РИА Новости.
«Мы не дадим этому зеленый свет», - отметил министр.
Он также подчеркнул, что его страна не поддержит 11-й пакет санкций ЕС против России.
По словам Сийярто, украинское руководство предпринимает враждебные и угрожающие действия против Венгрии, и пока Киев не изменит это, Будапешт не станет помогать ему.
Министр также упомянул статью Washington Post, в которой утверждалось, что украинский лидер Владимир Зеленский хотел взорвать нефтепровод «Дружба», создавая тем самым угрозу суверенитету, национальной и энергетической безопасности Венгрии.
Ранее Венгрия заблокировала выделение Украине нового транша финансовой помощи, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Собянин: чат-бот Александра уже почти три года помогает пассажирам московского транспорта
- Украинский журналист рассказал о мощном ударе российской армии по ВСУ
- Гражданина Киргизии посадили на десять лет за участие в СВО
- Бельгия отказала Украине в передаче истребителей F-16
- На Западе отложили вступление Украины в НАТО
- Путин заявил, что Россия сократила добычу газа для поддержания цен на рынке
- СМИ: В Таиланде катер с российскими туристами врезался в вышку у берега
- Эрдоган объявил о продлении зерновой сделки
- СМИ: Встреча спецпредставителя КНР с Зеленским может состояться вечером
- Главы МИД России, Азербайджана и Армении пройдет в Москве 19 мая
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru