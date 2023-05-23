Орбан призвал Европу заключить с Россией соглашение о безопасности
Брюсселю необходимо заключить с Россией соглашение о будущем европейской безопасности. Такое заявление сделал премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, слова которого приводит РИА Новости.
Он отметил, что в Брюсселе намерены создать «соединенные штаты Европы». По словам Орбана, ряд стран, включая Венгрию, наоборот, выступают за расширение национальных компетенций государств-членов союза.
Ранее внешнеполитическое ведомство Венгрии в лице главы МИД Петера Сийярто обвинило посла Соединенных Штатов в Будапеште Дэвида Прессмана в пропаганде войны вместо развития отношений. По его словам, Венгрия стремится к скорейшему урегулированию конфликта, сообщает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru