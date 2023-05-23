Немецкий политолог назвал Макрона негласным союзником венгерской формулы мира
При прекращении боевых действий на Украине Макрон предложит формулу безопасности в Европе, сказал Александр Рар.
Экс-советник правительства ФРГ, немецкий политолог Александр Рар в беседе с НСН заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон негласно может поддерживать мирные инициативы Венгрии, но объявит открыто о них только после прекращения боевых действий на Украине.
Брюссель должен заключить с Москвой соглашение о будущем европейской безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Говоря о будущем самого ЕС, политик отметил, что существует два способа взглянуть на ситуацию. По его словам, в Брюсселе хотят создать «соединенные штаты Европы», а некоторые страны, включая Венгрию, напротив, выступают за расширение национальных компетенций государств — членов союза. Рар считает, что негласно Макрон поддерживает Орбана.
«Без какого-то соглашения по вопросам безопасности мы ввергнемся в новую холодную войну, а может быть и еще хуже. Как можно выстраивать европейскую безопасность на риске третьей мировой войны? Орбан правильно делает, что пытается убедить коллег о создании новой формулы сосуществования на европейском континенте. Негласно также думает Макрон. Если боевые действия остановятся, то он тоже будет предлагать такую формулу. Нельзя не сказать, что Орбан изолирован в Европе. Его считают неким изгоем, многие уверены, что Венгрию нужно исключить из ЕС, потому что она часто блокирует инициативы. Именно поэтому 11 пакет санкций против России еще не увидел света, но это до определенного времени», - сказал Рар.
Собеседник НСН назвал фантастической ситуацию, когда Запад готов договариваться по другим серьезным конфликтам в мире, а в отношении России занял жесткую позицию.
«Мы живем в фантастическом мире, когда постоянно лидеры Запада говорят о договоренностях с талибами («Талибан» — запрещенная в России террористическая организация), о приостановке войн в Судане, Йемене, призывают Израиль и палестинцев сесть за стол переговоров, даже где-то смириться Асадом. А в случае с Россией одна постановка – Украина не может проиграть и не допустить потери территорий. Этого придерживается Германия, поляки, прибалты, румыны. В стратегических центрах Запада люди убеждены, что так и будет – в Германии, Англии, так думают. Не знаю на каком анализе это основано, но считают, что это вопрос времени», - отметил Рар.
Политолог полагает, что многое в вопросах безопасности в Европе может зависеть от Китая.
«Это будет зависеть от того, как китайцы будут проводить свою инициативу. Они заинтересованы в проявлении себя как великой державы, создании коалиции стран, которые будут продвигать мирное существование Евразии в целом. Может в США что-то изменится. Если придет Трамп, то у него будут хорошие отношения с Орбаном. Вообще из всего происходящего победителями выйдут Китай и США. Штаты получат полный контроль над Европой, а Пекин усилит свою позицию в отношении России, Индии, Азии», - резюмировал Рар.
Ранее венгерский политолог, член Валдайского клуба Габор Штир назвал Орбана в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» прагматиком, который действует исключительно в интересах Венгрии.
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