Брюссель должен заключить с Москвой соглашение о будущем европейской безопасности, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Говоря о будущем самого ЕС, политик отметил, что существует два способа взглянуть на ситуацию. По его словам, в Брюсселе хотят создать «соединенные штаты Европы», а некоторые страны, включая Венгрию, напротив, выступают за расширение национальных компетенций государств — членов союза. Рар считает, что негласно Макрон поддерживает Орбана.

«Без какого-то соглашения по вопросам безопасности мы ввергнемся в новую холодную войну, а может быть и еще хуже. Как можно выстраивать европейскую безопасность на риске третьей мировой войны? Орбан правильно делает, что пытается убедить коллег о создании новой формулы сосуществования на европейском континенте. Негласно также думает Макрон. Если боевые действия остановятся, то он тоже будет предлагать такую формулу. Нельзя не сказать, что Орбан изолирован в Европе. Его считают неким изгоем, многие уверены, что Венгрию нужно исключить из ЕС, потому что она часто блокирует инициативы. Именно поэтому 11 пакет санкций против России еще не увидел света, но это до определенного времени», - сказал Рар.