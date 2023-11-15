Кеннеди-младший: ослабление РФ противоречит интересам Вашингтона
Кандидаты на должность президента Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст сообщили журналу Responsible Statecraft, что для американских властей выгодно завершить конфликт вокруг Украины.
Так политики ответили на вопрос о том, следует ли главе Белого дома вступить в мирные переговоры, чтобы прекратить конфликт. Кеннеди-младший указал, что ослабление России противоречит интересам США.
Кандидат Уильямсон назвала мирные переговоры необходимыми для Вашингтона, чтобы избежать долгого конфликта, «как в Афганистане». Уэст призвал вынудить украинские власти заключить мирное соглашение с Москвой.
Ранее миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить уничтожать в окопах украинцев и начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Кеннеди-младший: ослабление РФ противоречит интересам Вашингтона
- Следователи назначили экспертизы по делу об убийстве девушки в Луганске
- СМИ: услуги ЖКХ в 2024 году подорожают на 10-11 процентов
- Американские законодатели одобрили двухэтапное финансирование правительства
- Суд в Мичигане: Трамп может участвовать в выборах президента
- В США заявили, что передача ВСУ F-16 в корне не изменит расстановку сил
- СМИ: КНДР разработала новый тип двигателя для ракет
- Минтранс: субсидирование авиакомпаний могут отменить
- Бывший глава Госдепа США Помпео вошел в совет директоров украинского «Киевстара»
- В Москву прибыл рейс со второй группой эвакуированных из Газы россиян
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru