Кеннеди-младший: ослабление РФ противоречит интересам Вашингтона

Кандидаты на должность президента Соединенных Штатов Роберт Кеннеди-младший, Марианна Уильямсон и Корнел Уэст сообщили журналу Responsible Statecraft, что для американских властей выгодно завершить конфликт вокруг Украины.

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Так политики ответили на вопрос о том, следует ли главе Белого дома вступить в мирные переговоры, чтобы прекратить конфликт. Кеннеди-младший указал, что ослабление России противоречит интересам США.

Кандидат Уильямсон назвала мирные переговоры необходимыми для Вашингтона, чтобы избежать долгого конфликта, «как в Афганистане». Уэст призвал вынудить украинские власти заключить мирное соглашение с Москвой.

Ранее миллиардер Илон Маск призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить уничтожать в окопах украинцев и начать переговоры с президентом России Владимиром Путиным, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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