У Нежина Черниговской области поражены предприятия критической инфраструктуры

На Украине два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина в Черниговской области получили поражение взрывами, сообщил в Telegram украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на мэра Александра Кодолу.

Одно из предприятий занимается топливными материалами — после удара беспилотника там началось возгорание. Данных о пострадавших нет.

Ранее Минобороны Украины заявило, что в 2026 году потребуется не менее $120 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

