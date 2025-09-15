У Нежина Черниговской области поражены предприятия критической инфраструктуры
15 сентября 202500:17
На Украине два предприятия критической инфраструктуры в окрестностях Нежина в Черниговской области получили поражение взрывами, сообщил в Telegram украинский телеканал «Общественное» со ссылкой на мэра Александра Кодолу.
Одно из предприятий занимается топливными материалами — после удара беспилотника там началось возгорание. Данных о пострадавших нет.
Ранее Минобороны Украины заявило, что в 2026 году потребуется не менее $120 млрд, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
