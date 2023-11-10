Орбан: все знают, что произошло на российско-украинских переговорах в Стамбуле
Евросоюз всегда старался локализовать конфликт между Россией и Украиной, но США добились его эскалации и придали ему глобальный масштаб. Об этом заявил глава правительства Венгрии Виктор Орбан, выступая на радиостанции Kossuth.
По его словам, из всевозможных отчетов и разведывательных источников всем давно известно, что в Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое затем делегация Украины отказалась подписать по приказу США.
«Историки узнают об этом однажды», - отметил Орбан.
Так он прокомментировал недавнее заявление бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, сделанное им в интервью газете Berliner Zeitung, в котором он сообщил, что украинские власти отказались заключить мирное соглашение с Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, потому что им не позволили это сделать США.
Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru