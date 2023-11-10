По его словам, из всевозможных отчетов и разведывательных источников всем давно известно, что в Стамбуле, по сути, было заключено соглашение между русскими и украинцами, которое затем делегация Украины отказалась подписать по приказу США.

«Историки узнают об этом однажды», - отметил Орбан.

Так он прокомментировал недавнее заявление бывшего канцлера ФРГ Герхарда Шрёдера, сделанное им в интервью газете Berliner Zeitung, в котором он сообщил, что украинские власти отказались заключить мирное соглашение с Россией на переговорах в Стамбуле в марте 2022 года, потому что им не позволили это сделать США.

Ранее венгерский премьер-министр Виктор Орбан заявил, что Украина не сможет победить Россию, сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».



