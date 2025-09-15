Вступил в силу безвизовый режим с Китаем
15 сентября 202500:36
15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай.
2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Пекин с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан России.
Новые условия безвизового режима в Китае для россиян распространяются только на въезд по общегражданскому заграничному паспорту. Въехать в Китай в рамках безвизового режима можно будет и по пятилетнему общегражданскому заграничному паспорту, и по 10-летнему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
