Вступил в силу безвизовый режим с Китаем

15 сентября вступил в силу пробный безвизовый режим для россиян, направляющихся в Китай.

Путин: Россия зеркально ответит на отмену виз в Китай

2 сентября официальный представитель МИД КНР Го Цзякунь сообщил, что Пекин с 15 сентября вводит на год пробный 30-дневный безвизовый режим для граждан России.

Новые условия безвизового режима в Китае для россиян распространяются только на въезд по общегражданскому заграничному паспорту. Въехать в Китай в рамках безвизового режима можно будет и по пятилетнему общегражданскому заграничному паспорту, и по 10-летнему, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

