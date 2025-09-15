Туск заявил, что в Польше растёт волна пророссийских настроений и неприязни к Украине

В Польше растут пророссийские настроения и «антипатии к переживающей трудности Украине», сообщил в соцсети X глава правительства Дональд Туск.

Большинство стран ООН не подписали заявление о причастности РФ к дронам в Польше

По его словам, эта волна «подогревается Кремлем и подпитывается искренними страхами и эмоциями». Премьер указал, что задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению.

Ранее дипломаты в Европе выразили обеспокоенность из-за сдержанной реакции президента США Дональда Трампа на инцидент с падением беспилотников в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости / Алексей Витвицкий
