Туск заявил, что в Польше растёт волна пророссийских настроений и неприязни к Украине
15 сентября 202500:02
В Польше растут пророссийские настроения и «антипатии к переживающей трудности Украине», сообщил в соцсети X глава правительства Дональд Туск.
По его словам, эта волна «подогревается Кремлем и подпитывается искренними страхами и эмоциями». Премьер указал, что задача политиков — сдерживать эту волну, а не плыть по ее течению.
Ранее дипломаты в Европе выразили обеспокоенность из-за сдержанной реакции президента США Дональда Трампа на инцидент с падением беспилотников в Польше, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
