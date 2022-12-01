Кандидат на пост американского посла в России поддержала ужесточение санкций
Кандидат на пост нового посла Соединенных Штатов в России Линн Трейси в ходе слушаний в комитете по международным отношениям Сената Конгресса США заявила, что поддерживает политику ужесточения санкций в отношении РФ,
«Я абсолютно согласна с тем, что правильным решением будет сохранить курс на ужесточение санкций», — сказала она, отметив, что одним из важных аспектов политики ограничительных мер Вашингтона является снижение доходов России от продажи энергоресурсов.
Ранее экспертная группа «Ермака-Макфола» разработала новый документ прикладного характера, в котором предложены конкретные меры по ужесточению контроля за выполнением санкционных ограничений в отношении России. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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