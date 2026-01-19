Население Китая в прошлом году сократилось на 3,39 млн человек
Население Китая сократилось в 2025 году на 3,39 млн человек, численность достигла 1,40489 млрд граждан. Об этом сообщает китайское Государственное статистическое управление.
По его данным, за отчетный период в КНР родились 7,92 млн человек, умерли 11,31 млн. Коэффициент рождаемости составил 5,63 промилле, смертности - 8,04 промилле.
Мужское население Китая за минувший год уменьшилось на 0,3% и достигло 716,85 млн человек, женское - на 0,1%, до 688,04 млн. В числе граждан КНР 851,36 млн человек в возрасте от 16 до 59 лет и 223,65 млн лиц старше 65 лет.
Эксперты подсчитали, что в 2025 году городское население Китая выросло на 1% и составляет 953,8 млн человек, в сельской местности число жителей сократилось на 2,9% и достигло 451,09 млн.
Между тем Китай на фоне снижения численности трудоспособного населения вернул налог на презервативы и противозачаточные средства, пишет 360.ru.
