СМИ: В РФ расконсервируют старые самолеты

В 2026 году на линии выйдут восстановленные Ту-204, Ил-96 и Boeing 747. По информации «Ростеха», авиакомпании, включая Red Wings, уже получили 10 ранее законсервированных самолетов различных типов. Этот процесс продолжится.

Параллельно растет флот широкофюзеляжных лайнеров: «Россия» готовит к запуску два дополнительных Boeing 747, что потенциально удвоит их присутствие на рынке. Эти самолеты, как показал 2025 год, наиболее востребованы на дальнемагистральных и популярных курортных направлениях, таких как Дальний Восток и Сочи.

Восстановление законсервированной техники призвано поддержать объемы пассажирских перевозок в условиях ограничений на поставки зарубежных самолетов и запчастей.

Россия находится на завершающем этапе сертификационных испытаний новых самолетов МС-21 и SJ-100, заявил ранее глава Минпромторга Антон Алиханов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

