Украина объявила о подготовке ужесточения санкций против России
Экспертная группа «Ермака-Макфола» разработала новый документ прикладного характера, в котором предложены конкретные меры по ужесточению контроля за выполнением санкционных ограничений в отношении России. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.
«В нем указаны конкретные пути, по которым осуществляется обход санкций, наложенных на Россию, и содержится призыв к повышению системности санкционных ограничений», - говорится в тексте сообщения на сайте офиса Зеленского.
Отмечается, что предложено создать, в частности, унифицированный список санкций, правонарушителей, контрольный список компаний и лиц с высоким риском, а также мониторинг данных о российской торговле.
Ранее экспертная группа «Ермака – Макфола» презентовала «дорожную карту» индивидуальных санкций против физлиц и юрлиц РФ, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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