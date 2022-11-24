Украина объявила о подготовке ужесточения санкций против России

Экспертная группа «Ермака-Макфола» разработала новый документ прикладного характера, в котором предложены конкретные меры по ужесточению контроля за выполнением санкционных ограничений в отношении России. Об этом сообщили в офисе президента Украины Владимира Зеленского.

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«В нем указаны конкретные пути, по которым осуществляется обход санкций, наложенных на Россию, и содержится призыв к повышению системности санкционных ограничений», - говорится в тексте сообщения на сайте офиса Зеленского.

Отмечается, что предложено создать, в частности, унифицированный список санкций, правонарушителей, контрольный список компаний и лиц с высоким риском, а также мониторинг данных о российской торговле.

Ранее экспертная группа «Ермака – Макфола» презентовала «дорожную карту» индивидуальных санкций против физлиц и юрлиц РФ, число потенциальных кандидатов составило не менее 12 тысяч человек, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости/Игорь Руссак
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