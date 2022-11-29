Силуанов заявил, что санкции не повлияли на исполнение бюджета
Санкции и ограничения не повлияли на исполнение российского бюджета. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов в ходе выступления на заседании правительства РФ.
Так, представляя доклад об исполнении бюджета РФ за девять месяцев текущего года, Силуанов отметил, что все обязательства выполняются бесперебойно.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что введенные западными странами санкции не оказали системного влияния на экономику страны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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