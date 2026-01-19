Трамп заявил о намерении устранить «российскую угрозу» для Гренландии

Президент США Дональд Трамп намерен устранить якобы существующую угрозу Гренландии со стороны России. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.

Глава Белого дома отметил, что на протяжении 20 лет НАТО призывала Данию «устранить российскую угрозу» для острова.

«К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!!» - заявил Трамп.

Ранее в военном командовании Дании в Гренландии назвали Россию более серьезной угрозой острову, чем США, пишет 360.ru. При этом в МИД РФ отмечали, что Москва никогда не заявляла о притязаниях на Гренландию.

