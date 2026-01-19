Трамп заявил о намерении устранить «российскую угрозу» для Гренландии
Президент США Дональд Трамп намерен устранить якобы существующую угрозу Гренландии со стороны России. Об этом политик написал в соцсети Truth Social.
Глава Белого дома отметил, что на протяжении 20 лет НАТО призывала Данию «устранить российскую угрозу» для острова.
«К сожалению, Дания ничего не смогла с этим поделать. Теперь пришло время, и это будет сделано!!!» - заявил Трамп.
Ранее в военном командовании Дании в Гренландии назвали Россию более серьезной угрозой острову, чем США, пишет 360.ru. При этом в МИД РФ отмечали, что Москва никогда не заявляла о притязаниях на Гренландию.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о намерении устранить «российскую угрозу» для Гренландии
- Учения и «торговая базука»: Чем Европа ответит на угрозы Трампа из-за Гренландии
- В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП
- Россияне Рублев и Медведев вышли во второй круг Australian Open
- Ночью над Россией уничтожили 92 дрона ВСУ
- Население Китая в прошлом году сократилось на 3,39 млн человек
- Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой
- СМИ: Объявление ЧС в энергетике Украины выявило политическую нестабильность
- СМИ: В РФ расконсервируют старые самолеты
- Просрочка по кредитам застройщиков подскочила на треть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru