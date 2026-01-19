Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой

Капитан хоккейной команды «Вашингтон Кэпиталз» (ВК), российский хоккеист Александр Овечкин отказался обматывать клюшку радужной изолентой, сообщает «РЕН ТВ».

Это произошло перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с игроками «Флориды». Незадолго до игры хоккеисты «ВК» вышли на разминку с радужной обмоткой клюшек в рамках акции клуба в поддержку ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). При этом российский спортсмен вышел на лед с обычной обмоткой белого цвета.

Матч состоялся в Вашингтоне и завершился победой гостей со счетом 5:2.

На днях Овечкин обновил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

