Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой

Это произошло перед матчем регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги с игроками «Флориды». Незадолго до игры хоккеисты «ВК» вышли на разминку с радужной обмоткой клюшек в рамках акции клуба в поддержку ЛГБТ (движение ЛГБТ признано в России экстремистским и запрещено). При этом российский спортсмен вышел на лед с обычной обмоткой белого цвета.

Матч состоялся в Вашингтоне и завершился победой гостей со счетом 5:2.

На днях Овечкин обновил рекорд по голам в регулярных чемпионатах НХЛ, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

