Под Челябинском мужчина погиб при взрыве газа в жилом доме
Взрыв бытового газа произошел в селе Кадымцево Челябинской области, есть погибший. Об этом сообщили в региональных управлениях Следственного комитета и МЧС.
По данным Следкома, инцидент произошел 19 января в двухквартирном домовладении. В результате погиб 53-летний мужчина. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.
Как отметили в МЧС, в доме произошла разгерметизация газового баллона. Была разрушена половина здания на площади 63 квадратных метра. Горения не зафиксировано.
Ранее в Кочубеевском районе Ставропольского края произошел взрыв газа в кафе на трассе «Кавказ», пострадали восемь человек, пишет 360.ru.
