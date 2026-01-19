Под Челябинском мужчина погиб при взрыве газа в жилом доме

Взрыв бытового газа произошел в селе Кадымцево Челябинской области, есть погибший. Об этом сообщили в региональных управлениях Следственного комитета и МЧС.

По данным Следкома, инцидент произошел 19 января в двухквартирном домовладении. В результате погиб 53-летний мужчина. По факту ЧП возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Как отметили в МЧС, в доме произошла разгерметизация газового баллона. Была разрушена половина здания на площади 63 квадратных метра. Горения не зафиксировано.

Ранее в Кочубеевском районе Ставропольского края произошел взрыв газа в кафе на трассе «Кавказ», пострадали восемь человек, пишет 360.ru.

