В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП

Самолет, следовавший из Минеральных Вод в Махачкалу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту назначения. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.

Инцидент произошел накануне.

«По предварительным данным... в международном аэропорту Махачкала после выполнения посадки пассажирского самолета авиакомпании «Азимут»... произошло выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние 8 метров», - отметили в ведомстве.

В результате никто не пострадал. Транспортная прокуратура проверит исполнение требований о безопасности полетов.

Между тем самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс Сочи-Кемерово, совершил посадку в Барнауле из-за технических неполадок, сообщает РЕН ТВ.

