В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП
Самолет, следовавший из Минеральных Вод в Махачкалу, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы после посадки в аэропорту назначения. Об этом сообщила Южная транспортная прокуратура.
Инцидент произошел накануне.
«По предварительным данным... в международном аэропорту Махачкала после выполнения посадки пассажирского самолета авиакомпании «Азимут»... произошло выкатывание воздушного судна за пределы взлетно-посадочной полосы на расстояние 8 метров», - отметили в ведомстве.
В результате никто не пострадал. Транспортная прокуратура проверит исполнение требований о безопасности полетов.
Между тем самолет Boeing 737-800, выполнявший рейс Сочи-Кемерово, совершил посадку в Барнауле из-за технических неполадок, сообщает РЕН ТВ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП
- Россияне Рублев и Медведев вышли во второй круг Australian Open
- Ночью над Россией уничтожили 92 дрона ВСУ
- Население Китая в прошлом году сократилось на 3,39 млн человек
- Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой
- СМИ: Объявление ЧС в энергетике Украины выявило политическую нестабильность
- СМИ: В РФ расконсервируют старые самолеты
- Просрочка по кредитам застройщиков подскочила на треть
- СМИ: Продажа Гренландии США пошлет Украине катастрофический сигнал
- Банки заблокировали миллионы карт и счетов физлиц с начала года
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru