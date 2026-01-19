Россияне Рублев и Медведев вышли во второй круг Australian Open

Российский теннисист Андрей Рублев прошел во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.

В первом круге россиянин обыграл итальянца Маттео Арнальди. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, 6:3. На следующем этапе российский спортсмен сыграет с представителем Португалии Джейми Фарией.

Кроме того, во второй круг Australian Open вышел россиянин Даниил Медведев. Спортсмен обыграл соперника из Нидерландов Йеспера де Йонга со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Во втором круге Медведев встретится с французом Кентеном Гали.

Между тем россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира китаянке Бай Чжосюань в стартовом матче Australian Open.

