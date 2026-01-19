Россияне Рублев и Медведев вышли во второй круг Australian Open
Российский теннисист Андрей Рублев прошел во второй круг Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) в Мельбурне.
В первом круге россиянин обыграл итальянца Маттео Арнальди. Матч завершился со счетом 6:4, 6:2, 6:3. На следующем этапе российский спортсмен сыграет с представителем Португалии Джейми Фарией.
Кроме того, во второй круг Australian Open вышел россиянин Даниил Медведев. Спортсмен обыграл соперника из Нидерландов Йеспера де Йонга со счетом 7:5, 6:2, 7:6 (7:2). Во втором круге Медведев встретится с французом Кентеном Гали.
Между тем россиянка Анастасия Павлюченкова проиграла 702-й ракетке мира китаянке Бай Чжосюань в стартовом матче Australian Open.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Трамп заявил о намерении устранить «российскую угрозу» для Гренландии
- Учения и «торговая базука»: Чем Европа ответит на угрозы Трампа из-за Гренландии
- В аэропорту Махачкалы самолет выкатился за пределы ВПП
- Россияне Рублев и Медведев вышли во второй круг Australian Open
- Ночью над Россией уничтожили 92 дрона ВСУ
- Население Китая в прошлом году сократилось на 3,39 млн человек
- Овечкин отказался обматывать клюшку радужной лентой
- СМИ: Объявление ЧС в энергетике Украины выявило политическую нестабильность
- СМИ: В РФ расконсервируют старые самолеты
- Просрочка по кредитам застройщиков подскочила на треть
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru