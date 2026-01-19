Ночью над Россией уничтожили 92 дрона ВСУ

Дежурные средства ПВО нейтрализовали более 90 беспилотников ВСУ самолетного типа над территорией России. Об этом сообщили в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи... перехвачены и уничтожены 92 украинских беспилотных летательных аппарата», - отметило ведомство.

Так, 31 дрон уничтожили в Белгородской области, 29 – в Саратовской, 25 – в Воронежской. Кроме того, по три беспилотника сбили в Брянской и Тамбовской областях, еще один – в Курской области.

Ранее в Краснодарском крае отразили атаку беспилотников, в результате пострадал житель Туапсинского муниципального округа, пишет 360.ru.

