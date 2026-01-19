СМИ: Объявление ЧС в энергетике Украины выявило политическую нестабильность
Публичное столкновение президента Украины Владимира Зеленского и мэра Киева Виталия Кличко стало следствием объявления режима чрезвычайной ситуации, сообщает UnHerd.
По данным издания, глава государства, объявляя ЧП, упрекнул столичные власти в «значительно меньшей интенсивности работы», чем в других регионах. Этот шаг расценивается как попытка одержать сиюминутную победу над политическим оппонентом, которая, однако, подрывает общественное доверие и демонстрирует хаос во внутренней политике.
В ответ Кличко заявил в соцсетях о «сплошном хейте» со стороны президента и лояльных ему лиц, подчеркнув, что его призыв к жителям покинуть город был «честным предупреждением», а не паникёрством.
Также мэр заявил, что у ПВО Украины нет ресурсов для отражения авиаударов, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
