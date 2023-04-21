Канада выделит Украине военной помощи на $28,9 млн
21 апреля 202312:05
Канада направит Украине военную помощь в размере $28,9 млн. Об этом заявила министр национальной обороны страны Анита Ананд, передает Reuters.
По данным агентства, военная поддержка будет включать в том числе 40 снайперских винтовок и 16 радиостанций.
С начала 2022 года Канада предоставила Киеву помощь на общую сумму около 5 млрд канадских долларов ($3,74 млрд).
Ранее стало известно, что Финляндия поставит Украине новый пакет военной помощи стоимостью около 78 млн евро.
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21 апреля 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru