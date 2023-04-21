Финляндия поставит Киеву новый пакет военной помощи на 78 миллионов евро

Финляндия поставит Киеву очередной пакет военной помощи, оценочная стоимость партии составляет 78 миллионов евро. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на Минобороны Финляндии.

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Отмечается, что общая стоимость всей военной помощи от Финляндии таким образом составит 990 миллионов евро. Оборонное ведомство указало, что подробности о способе доставки помощи и сроках не разглашаются в целях безопасной доставки.

Ранее замдиректора Центра изучения Европы при Шанхайском институте исследования международных проблем Лун Цзин заявила, что Финляндия вступила в НАТО, чтобы символически продемонстрировать свое противостояние с Россией. Как отметила Лун Цзин, членство Хельсинки в альянсе «самым серьезным образом» затрагивает вопрос национальной безопасности РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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