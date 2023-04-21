Отмечается, что общая стоимость всей военной помощи от Финляндии таким образом составит 990 миллионов евро. Оборонное ведомство указало, что подробности о способе доставки помощи и сроках не разглашаются в целях безопасной доставки.

Ранее замдиректора Центра изучения Европы при Шанхайском институте исследования международных проблем Лун Цзин заявила, что Финляндия вступила в НАТО, чтобы символически продемонстрировать свое противостояние с Россией. Как отметила Лун Цзин, членство Хельсинки в альянсе «самым серьезным образом» затрагивает вопрос национальной безопасности РФ, сообщает «Радиоточка НСН».

