В МАГАТЭ заявили об отсутствии доказательств, что Иран ведет ядерную программу

В интервью Bloomberg он указал, что это не означает, что сложившаяся ситуация «не вызывает обеспокоенности».

Гросси отметил, что иранская сторона заявляла о несовместимости ядерного оружия с исламом, однако «многие высокопоставленные лица заявляли, что «у Ирана есть все части пазла».

«Так что существует большая неоднозначность, а это никогда не бывает хорошо», - заключил глава МАГАТЭ.

Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что израильские истребители нанесли удары по иранскому объекту для производства центрифуг для обогащения урана, сообщает «Свободная пресса».

