В МАГАТЭ заявили об отсутствии доказательств, что Иран ведет ядерную программу
Инспекторы Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) не располагают конкретными доказательствами, что Иран ведет программу создания ядерного оружия. Об этом заявил глава организации Рафаэль Гросси.
В интервью Bloomberg он указал, что это не означает, что сложившаяся ситуация «не вызывает обеспокоенности».
Гросси отметил, что иранская сторона заявляла о несовместимости ядерного оружия с исламом, однако «многие высокопоставленные лица заявляли, что «у Ирана есть все части пазла».
«Так что существует большая неоднозначность, а это никогда не бывает хорошо», - заключил глава МАГАТЭ.
Ранее в Армии обороны Израиля заявили, что израильские истребители нанесли удары по иранскому объекту для производства центрифуг для обогащения урана, сообщает «Свободная пресса».
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