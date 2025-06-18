Артистка Сизоненко: Актриса Тенякова была «человеком с золотой душой»
Народная артистка РФ Наталья Тенякова была не только талантливейшей актрисой, но и человеком с золотым сердцем. Об этом в беседе с ОТР заявила её коллега Ладу Сизоненко.
Артистки вместе снялись в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби» (1984). Тенякова сыграла бабу Шуру, а Сизоненко - младшую дочь главных героев Олю.
Актриса рассказала, что виделась с Теняковой во время съёмок документальной ленты о легендарной кинокартине. И не смотря на большое количество прошедших лет народная артистка её узнала.
«Человек мог бы просто «привет» и «привет», она действительно ко мне настолько по-доброму отнеслась... вспоминали, сидели хихикали, хохотали... Мне кажется, что действительно интеллигентный, добрый, умный человек только может таким быть», - заключила Сизоненко.
Наталья Тенякова умерла 18 июня на 81-м году жизни. В МХТ имени Чехова заявили, что её похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru