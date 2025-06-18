Артистка Сизоненко: Актриса Тенякова была «человеком с золотой душой»

Артистки вместе снялись в фильме Владимира Меньшова «Любовь и голуби» (1984). Тенякова сыграла бабу Шуру, а Сизоненко - младшую дочь главных героев Олю.

Актриса рассказала, что виделась с Теняковой во время съёмок документальной ленты о легендарной кинокартине. И не смотря на большое количество прошедших лет народная артистка её узнала.

«Человек мог бы просто «привет» и «привет», она действительно ко мне настолько по-доброму отнеслась... вспоминали, сидели хихикали, хохотали... Мне кажется, что действительно интеллигентный, добрый, умный человек только может таким быть», - заключила Сизоненко.

Наталья Тенякова умерла 18 июня на 81-м году жизни. В МХТ имени Чехова заявили, что её похоронят на Троекуровском кладбище, сообщает RT.

