Хаменеи выразил уверенность, что Иран победит в конфликте с Израилем
Иран победит в конфликте с Израилем. Такое заявление сделал верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.
В своем обращении к народу он указал, что атака Израиля является «большой ошибкой и преступлением», а на призыв президента США Дональда Трампа о капитуляции ответил, что иранский народ «никогда не сдаётся».
«Американцы должны знать, что любое военное вмешательство США, несомненно, будет сопровождаться непоправимым ущербом», - заключил Хаменеи.
Ранее американский сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что следует запретить Трампу объявлять войну Ирану, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru