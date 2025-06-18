Хаменеи выразил уверенность, что Иран победит в конфликте с Израилем

Иран победит в конфликте с Израилем. Такое заявление сделал верховный лидер исламской республики аятолла Али Хаменеи.

Трамп заявил, что ожидает от Ирана полной капитуляции

В своем обращении к народу он указал, что атака Израиля является «большой ошибкой и преступлением», а на призыв президента США Дональда Трампа о капитуляции ответил, что иранский народ «никогда не сдаётся».

«Американцы должны знать, что любое военное вмешательство США, несомненно, будет сопровождаться непоправимым ущербом», - заключил Хаменеи.

Ранее американский сенатор от штата Вирджиния Тим Кейн заявил, что следует запретить Трампу объявлять войну Ирану, сообщает «Свободная пресса».

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ФОТО: Zuma / ТАСС
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