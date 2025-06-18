Автор «Капибары» не стал ругать Макрона за использование его трека

Президент Франции Эммануэль Макрон стал первым человеком такого уровня, который использовал для своего видео трек «Капибара». Об этом в беседе с NEWS.ru заявил автор композиции Алексей Плужников.

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По словам музыканта, впервые увидев ролик французского лидера он был удивлён, а уже на следующий день узнал, что это стало большой новостью.

«А на видео еще и вся «Большая семёрка», как я понимаю. В общем, очень приятно», — заключил он.

Ранее Макрон опубликовал в TikTok видео с лидерами «Большой семёрки», которое сопроводил вирусным треком 2022 года «Капибара», сообщает RT.

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ФОТО: EPA / ТАСС
ТЕГИ:Видео-роликиМузыкантыМузыкаФранцияЭммануэль Макрон

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