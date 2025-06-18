Радиоведущий Игорь Паньков встретился с участниками клуба «Лето Побед»

«Счастливый человек — это тот, который счастливым идет на работу и находит счастье не только в достижениях, но и в самом процессе», - отметил в беседе с ребятами Паньков.

Гость клуба «Лето Побед» также поделился секретами своей работы, рассказал школьникам о том, как важно найти свое призвание и идти к своей мечте.

Каждую неделю в клубе «Лето Побед» проходят встречи с интересными людьми. Ребята встречаются с известными спортсменами, артистами, певцами, журналистами, чтобы узнать о секретах их профессионального мастерства.

«Лето Побед» в Музее Победы - это городской детский клуб дневного пребывания, который работает в дни школьных каникул. В 2025 году клуб предлагает различные тематические смены для детей от 8 до 13 лет.

