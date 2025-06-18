Глава АвтоВАЗа спрогнозировал падение рынка новых легковых автомобилей

По его словам, «совершенно очевидно», что рынок упадёт «примерно на четверть» по отношению к 2024 году.

«Мы прогнозируем, что рынок продаж легковых автомобилей будет в пределах 1,1 млн, вместе с лёгкими коммерческими автомобилями - может быть, 1,2 млн», - заключил он.

Ранее автоэксперт Роман Солдатов заявил, что летом продажи новых автомобилей в РФ могут восстановиться после весеннего падения, сообщает RT.

