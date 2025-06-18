Путин подтвердил готовность РФ выступить посредником между Ираном и Израилем

Отмечается, что президент РФ проинформировал своего собеседника «о проведённых в этой связи контактах с рядом иностранных лидеров».

Также указано, что стороны выразили глубокую озабоченность продолжающейся эскалацией ирано-израильского конфликта, которая чревата «самыми негативными последствиями для всего региона».

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху призвал не верить Ирану, якобы желающему возобновить переговоры по своей ядерной программе, сообщает «Свободная пресса».

