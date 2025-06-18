Путин: Главнейшей задачей властей является улучшение качества жизни россиян
Главнейшей задачей властей является улучшение качества жизни российских граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На совещании по экономическим вопросам он также указал, что в этот список входят благоустройство городов и посёлков, «развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее».
«Для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках», - подчеркнул глава государства.
Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская попросила Путина записать обращение к каждому первокласснику с первой страницы нового букваря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Автор «Капибары» не стал ругать Макрона за использование его трека
- В МАГАТЭ заявили об отсутствии доказательств, что Иран ведет ядерную программу
- Путин: Главнейшей задачей властей является улучшение качества жизни россиян
- Глава АвтоВАЗа спрогнозировал падение рынка новых легковых автомобилей
- Артистка Сизоненко: Актриса Тенякова была «человеком с золотой душой»
- Хаменеи выразил уверенность, что Иран победит в конфликте с Израилем
- Россиянам рассказали, чем можно заразиться от грязных рук
- Путин подтвердил готовность РФ выступить посредником между Ираном и Израилем
- Актрису Наталью Тенякову похоронят рядом с супругом Сергеем Юрским
- Радиоведущий Игорь Паньков встретился с участниками клуба «Лето Побед»
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru