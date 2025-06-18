Путин: Главнейшей задачей властей является улучшение качества жизни россиян

Главнейшей задачей властей является улучшение качества жизни российских граждан. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

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На совещании по экономическим вопросам он также указал, что в этот список входят благоустройство городов и посёлков, «развитие систем здравоохранения и образования, решение экологических задач и так далее».

«Для максимальной эффективности такой работы нужно постоянно оценивать ситуацию, отслеживать макроэкономические тенденции внутри страны, учитывать внешние вызовы, обстановку на мировых рынках», - подчеркнул глава государства.

Ранее советник президента РФ Елена Ямпольская попросила Путина записать обращение к каждому первокласснику с первой страницы нового букваря, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: Сайт Кремля
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