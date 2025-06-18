Россиянам рассказали, чем можно заразиться от грязных рук
Через немытые руки, заражённую воду, плохо приготовленную пищу и укусы насекомых в организм человека могут проникнуть паразиты. Об этом «ФедералПресс» заявила врач-гигиенист, кандидат медицинских наук Виктория Симонова.
По её словам, паразитарные инфекции могут вызвать не только лёгкое недомогание, но и проявиться в виде тяжёлых, угрожающих жизни состояний.
Эксперт указала, что при появлении таких симптомов, как боль в животе, слабость и повышение температуры, а также высыпания, следует немедленно обратиться к врачу.
Симонова добавила, что избежать заражение помогут регулярное мытьё рук, использование кипячёной воды, тщательная прожарка мясных и рыбных блюд, дегельминтизация домашних животных, использование репеллентов и отказ от купания в сомнительных водоёмах.
Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большую опасность для России представляет холера, однако завоза этой инфекции пока удаётся не допустить, сообщает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru