Россиянам рассказали, чем можно заразиться от грязных рук

По её словам, паразитарные инфекции могут вызвать не только лёгкое недомогание, но и проявиться в виде тяжёлых, угрожающих жизни состояний.

Эксперт указала, что при появлении таких симптомов, как боль в животе, слабость и повышение температуры, а также высыпания, следует немедленно обратиться к врачу.

Симонова добавила, что избежать заражение помогут регулярное мытьё рук, использование кипячёной воды, тщательная прожарка мясных и рыбных блюд, дегельминтизация домашних животных, использование репеллентов и отказ от купания в сомнительных водоёмах.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова заявила, что большую опасность для России представляет холера, однако завоза этой инфекции пока удаётся не допустить, сообщает «Свободная пресса».

