Актрису Наталью Тенякову похоронят рядом с супругом Сергеем Юрским

Прощание с народной артисткой РФ Натальей Теняковой пройдет 20 июня в МХТ имени Чехова. Об этом сообщает пресс-служба театра.

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В сообщении говорится, что гражданская панихида начнётся в 11:00, затем в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1 пройдёт церемония прощания.

«Прах Натальи Максимовны будет упокоен на Троекуровском кладбище рядом с супругом, народным артистом РСФСР Сергеем Юрским», - добавили в МХТ.

Наталья Тенякова умерла 18 июня на 81-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщает RT.

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ФОТО: РИА Новости / Екатерина Чеснокова
ТЕГИ:Троекуровское КладбищеПохороныНародный Артист

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