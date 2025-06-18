Актрису Наталью Тенякову похоронят рядом с супругом Сергеем Юрским
Прощание с народной артисткой РФ Натальей Теняковой пройдет 20 июня в МХТ имени Чехова. Об этом сообщает пресс-служба театра.
В сообщении говорится, что гражданская панихида начнётся в 11:00, затем в ритуальном зале Центральной клинической больницы №1 пройдёт церемония прощания.
«Прах Натальи Максимовны будет упокоен на Троекуровском кладбище рядом с супругом, народным артистом РСФСР Сергеем Юрским», - добавили в МХТ.
Наталья Тенякова умерла 18 июня на 81-м году жизни. По данным СМИ, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность, сообщает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru