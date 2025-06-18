Актрису Наталью Тенякову похоронят рядом с супругом Сергеем Юрским

Минтуризма Израиля открыло регистрацию на вывозные рейсы для иностранцев, желающих покинуть страну Миллиардера Самвела Карапетяна обвинили в призывах к захвату власти в Армении Госдума предлагает ограничить доступ детей к мини-мотоциклам из-за роста аварийности МегаФон и РФС продлили соглашение о партнёрстве до конца 2028 года На ПМЭФ выстроилась очередь за футболками с цитатами Путина и Лаврова