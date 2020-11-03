Израильский эксперт рассказал о причинах нападений на синагоги

Экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что каждая вспышка межконфессиональной напряженности в Европе провоцирует нападения на церкви и синагоги. Об этом сообщает РИА Новости.



По мнению Кедми, волна терактов в Европе все еще не остановлена, поэтому любое столкновение подпитывает вражду и становится причиной нападений на церкви, синагоги и другие объекты. Кедми добавил, что предстоит выяснить личности нападавших на синагогу в Вене.