Израильский эксперт рассказал о причинах нападений на синагоги

Экс-глава израильской спецслужбы "Натив" Яков Кедми заявил, что каждая вспышка межконфессиональной напряженности в Европе провоцирует нападения на церкви и синагоги. Об этом сообщает РИА Новости.

По мнению Кедми, волна терактов в Европе все еще не остановлена, поэтому любое столкновение подпитывает вражду и становится причиной нападений на церкви, синагоги и другие объекты. Кедми добавил, что предстоит выяснить личности нападавших на синагогу в Вене.

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По его словам, если это сделали мусульмане, то поводом для нападения стало "то же самое", что послужило причиной убийства прихожан во Франции. СМИ Австрии в понедельник 2 ноября заявили о нападении на синагогу в первом, центральном районе Вены.

Есть раненые, ряд СМИ сообщает о погибших. Министр внутренних дел Австрии уже назвал стрельбу в Вене терактом.


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ФОТО: twitter-аккаунт мэра Ниццы
ТЕГИ:ЕвропаРелигияТеракт
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