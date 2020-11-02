СМИ сообщили о 7 погибших в результате обстрела синагоги в Вене
Телеканал OE24 сообщил о гибели семи человек в результате стрельбы у синагоги в центре австрийской столицы Вены. Об этом сообщает РИА Новости.
Телеканал передает, что на улице рядом с синагогой было произведено около 50 выстрелов, их также слышали очевидцы в баре. Стало известно, что преступники производили обстрел из пулемета.
#Wien #Vienna #Austria #Schisserei pic.twitter.com/K22OXLnQh2— Georgia_HGrabar (@GHG19hr) November 2, 2020
Ранее СМИ сообщали о нескольких пострадавших, в том числе о погибшем при обстреле полицейском. В местном издании Kronen Zeitung сообщили о сработавшем взрывном устройстве, которое стало причиной гибели одного из злоумышленника.
Остальные нападавшие, по предварительной информации, находятся в бегах.
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