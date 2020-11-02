СМИ сообщили о 7 погибших в результате обстрела синагоги в Вене

Телеканал OE24 сообщил о гибели семи человек в результате стрельбы у синагоги в центре австрийской столицы Вены. Об этом сообщает РИА Новости.

Телеканал передает, что на улице рядом с синагогой было произведено около 50 выстрелов, их также слышали очевидцы в баре. Стало известно, что преступники производили обстрел из пулемета.