Министр внутренних дел Австрии назвал стрельбу в Вене терактом

Ранее стало известно, что нападавшие ранили нескольких человек. Нехаммер подтвердил информацию об одном погибшем, СМИ сообщали о семи жертвах. Правоохранительные органы также подтвердили тяжелое ранение у одного из сотрудников. Полиция также рассказала о задержании одного из нападавших.

Полиция призвала местных жителей не посещать места скопления людей и исключить пользование общественным транспорт. Правоохранительные органы также попросили не распространять фотографии и видео действий спецслужб на месте происшествия, так как операция еще не завершена.

Ранее в местных СМИ появилась видеозапись, на которой один из вооруженных нападающих открывает беспорядочный огонь на улице в центре города.

