Министр внутренних дел Австрии назвал стрельбу в Вене терактом

Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал обстрел синагоги в центре Вены терактом. Об этом сообщает ТАСС.

По словам министра, "террористический" характер нападения очевиден. По данным агентства, нападение в австрийской столице не закончено, злоумышленники не задержаны. Жителям города не рекомендовано выходить из домов.

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Ранее стало известно, что нападавшие ранили нескольких человек. Нехаммер подтвердил информацию об одном погибшем, СМИ сообщали о семи жертвах. Правоохранительные органы также подтвердили тяжелое ранение у одного из сотрудников. Полиция также рассказала о задержании одного из нападавших.

Полиция призвала местных жителей не посещать места скопления людей и исключить пользование общественным транспорт. Правоохранительные органы также попросили не распространять фотографии и видео действий спецслужб на месте происшествия, так как операция еще не завершена.

Ранее в местных СМИ появилась видеозапись, на которой один из вооруженных нападающих открывает беспорядочный огонь на улице в центре города.

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ФОТО: pixabay.com
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