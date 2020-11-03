Министр внутренних дел Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
Глава МВД Австрии Карл Нехаммер назвал обстрел синагоги в центре Вены терактом. Об этом сообщает ТАСС.
По словам министра, "террористический" характер нападения очевиден. По данным агентства, нападение в австрийской столице не закончено, злоумышленники не задержаны. Жителям города не рекомендовано выходить из домов.
Ранее стало известно, что нападавшие ранили нескольких человек. Нехаммер подтвердил информацию об одном погибшем, СМИ сообщали о семи жертвах. Правоохранительные органы также подтвердили тяжелое ранение у одного из сотрудников. Полиция также рассказала о задержании одного из нападавших.
Полиция призвала местных жителей не посещать места скопления людей и исключить пользование общественным транспорт. Правоохранительные органы также попросили не распространять фотографии и видео действий спецслужб на месте происшествия, так как операция еще не завершена.
Ранее в местных СМИ появилась видеозапись, на которой один из вооруженных нападающих открывает беспорядочный огонь на улице в центре города.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
1,7 млн+18 257 / сут.
Умерли
28 473+238 / сут.
Выздоровели
1,2 млн+10 360 / сут.
- Министр внутренних дел Австрии назвал стрельбу в Вене терактом
- СМИ сообщили о 7 погибших в результате обстрела синагоги в Вене
- В Москве за сутки скончались 63 пациента с COIVD-19
- В Вене неизвестный обстрелял синагогу
- Трамп: В США нет свободы прессы
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru