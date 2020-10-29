«Заварил кашу»: Макрона обвинили в провоцировании терактов
Экс-министр внутренних дел России и полковник ФСБ в запасе в интервью НСН заявили, что Франция сама провоцирует последователей ислама на совершение преступлений, подобно произошедшим в Ницце и пригороде Парижа.
Три человека стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы. Мэр города Ниццы Кристиан Эстрози написал в соцсетях, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр уточнил, что произошедшее можно считать терактом.
Экс-министр внутренних дел России Анатолий Куликов заявил НСН, что власти Франции сами спровоцировали подобную ситуацию, допуская издевательства над религиозными чувствами людей.
«Под знаком свободы слова в Европе можно издеваться над культовыми религиозными вещами, я имею в виду пророка Мухаммеда. Это непонимание лежит в основе терроризма. Терроризм – это идеология насилия. И если спецслужбы Франции должны работать так как положено… Российские спецслужбы в части предотвращения терактов работают исключительно хорошо. Национальный антитеррористический комитет разрабатывает эффективные превентивные меры. Мы делились с французами своим опытом», - отметил собеседник НСН.
16 октября в пригороде Парижа мужчина обезглавил преподавателя истории колледжа Конфлан-Сент-Онорин Самюэля Пати за то, что тот показывал карикатуру на пророка Мухаммеда во время обсуждения свободы слова на лекциях. Нападение власти Франции расценили как «теракт исламиста».
После сегодняшнего теракта президент Франции Эммануэль Макрон срочно выехал в кризисный центр МВД.
Полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко заявил НСН, что такой шаг только навредит расследованию произошедшего.
«Политики заварили эту кашу. Макрону нужно было так накалять ситуацию? Нужно было про ислам ему наговорить, зная, что людей многих это задевают. Раздули кашу на ровном месте. Полиция и спецслужбы будут день и ночь рыть, но если политики такие идиоты, что делать? И полиции нужно сейчас опрашивать свидетелей, работать на месте, так туда едет президент посверкать своей красотой перед камерами, попиариться. Не мешайте работать людям, если хотите результата. Не надо руководителям туда ездить, потому что сейчас все профессионалы все бросят и будут бегать за своими начальниками. Это просто неразумно», - возмутился Луценко.
Подобной точки зрения придерживается и президент Международной Ассоциации ветеранов подразделения антитеррора «Альфа» полковник Сергей Гончаров. Ранее в интервью НСН он заметил, что Макрону, видя, что происходит с Францией, и особенно с той ее частью, которая исповедует ислам, «нужно сбавить обороты и не провоцировать на дальнейшие действия».
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