«Заварил кашу»: Макрона обвинили в провоцировании терактов

Три человека стали жертвами нападения мужчины с ножом в центре Ниццы. Мэр города Ниццы Кристиан Эстрози написал в соцсетях, двое из них погибли непосредственно внутри базилики, в том числе священник. По данным СМИ, одна из жертв — женщина — была обезглавлена. Преступник был арестован муниципальной полицией. Мэр уточнил, что произошедшее можно считать терактом.

Экс-министр внутренних дел России Анатолий Куликов заявил НСН, что власти Франции сами спровоцировали подобную ситуацию, допуская издевательства над религиозными чувствами людей.

«Под знаком свободы слова в Европе можно издеваться над культовыми религиозными вещами, я имею в виду пророка Мухаммеда. Это непонимание лежит в основе терроризма. Терроризм – это идеология насилия. И если спецслужбы Франции должны работать так как положено… Российские спецслужбы в части предотвращения терактов работают исключительно хорошо. Национальный антитеррористический комитет разрабатывает эффективные превентивные меры. Мы делились с французами своим опытом», - отметил собеседник НСН.