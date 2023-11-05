Израиль нанес удар более чем по 2500 целям в секторе Газа

Армия Израиля с начала операции атаковала свыше 2,5 тыс. «террористических целей» в секторе Газа, сообщили в ее пресс-службе 5 ноября.

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ЦАХАЛ нанес удары по более чем 2,5 тыс. террористических целей в секторе Газа с начала проведения наземной операции, уточняется в заявлении.

Израильские силы наносят удары по инфраструктуре, командным и наблюдательным пунктам, складам боеприпасов палестинского движения ХАМАС.

Ранее военные Израиля обнаружили на севере сектора Газа «множество точек доступа» в подземные туннели движения ХАМАС, сообщает Армия обороны страны.

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ФОТО: скриншот
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