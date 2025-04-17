Актер из сериала «Первый отдел» Денис Верягин умер на 43-м году жизни

Актер театра и кино Денис Верягин умер в возрасте 42 лет. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу министерства искусства и культурной политики Ульяновской области.

В ведомстве отметили, что подтверждают смерть артиста.

«Остальные подробности уточняются», - указала собеседница агентства.

Денис Верягин родился в 1983 году в Ульяновске, окончил факультет культуры и искусства Ульяновского госуниверситета. В 2003-2017 годах артист служил в Ульяновском драматическом театре, позже работал ведущим мероприятий. Верягин был известен по ролям в телесериалах «Первый отдел-2», «Пять минут тишины. Новые горизонты», «Великолепная пятерка-4».

Ранее в возрасте 74 лет умер актер и режиссер дубляжа Владимир Герасимов, напоминает RT.

