В ЦАХАЛ заявили об уничтожении 10 высокопоставленных командиров ХАМАС

Армия обороны Израиля с начала наземной операции в секторе Газа уничтожила 10 высокопоставленных командиров боевого крыла палестинского движения ХАМАС, сообщил в ходе брифинга официальный представитель вооруженных сил страны Даниэль Хагари.

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Он отметил, что израильские военные преследуют палестинских командиров на земле и в подземных тоннелях. Ранг уничтоженных высокопоставленных боевиков соответствует командиру бригады, уточнил Хагари.

Представитель ЦАХАЛ указал на причастность ликвидированных командиров к атаке на территорию Израиля 7 октября.

Накануне подразделения ЦАХАЛ вошли в город Газа и вступили в ближний бой с формированиями ХАМАС. Израильские военные передвигаются в сопровождении саперов, передает «Радиоточка НСН».

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