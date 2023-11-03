В ЦАХАЛ заявили об уничтожении 10 высокопоставленных командиров ХАМАС

До девяти возросло число погибших при ударе ВСУ по зданию Соцфонда в Херсонской обл. Белый дом признал сокращение пакетов помощи Украине Минюст РФ добавил в реестр иноагентов пять человек Минсельхоз призвал ввести временные запрет на экспорт мяса птицы и яиц для стабилизации цен Гигантская очередь выстроилась у Большого театра за «Щелкунчиком»