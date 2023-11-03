В ЦАХАЛ заявили об уничтожении 10 высокопоставленных командиров ХАМАС
Армия обороны Израиля с начала наземной операции в секторе Газа уничтожила 10 высокопоставленных командиров боевого крыла палестинского движения ХАМАС, сообщил в ходе брифинга официальный представитель вооруженных сил страны Даниэль Хагари.
Он отметил, что израильские военные преследуют палестинских командиров на земле и в подземных тоннелях. Ранг уничтоженных высокопоставленных боевиков соответствует командиру бригады, уточнил Хагари.
Представитель ЦАХАЛ указал на причастность ликвидированных командиров к атаке на территорию Израиля 7 октября.
Накануне подразделения ЦАХАЛ вошли в город Газа и вступили в ближний бой с формированиями ХАМАС. Израильские военные передвигаются в сопровождении саперов, передает «Радиоточка НСН».
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