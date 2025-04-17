Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву

Ранее официальный представитель иранского МИД Исмаил Багаи анонсировал «заранее запланированный визит» Аракчи в российскую столицу. Планировалось, что в ходе поездки будут обсуждаться в том числе события, связанные с переговорами Ирана и США.

Как отмечал сам Аракчи, в ходе визита он передаст президенту РФ Владимиру Путину послание от верховного лидера Ирана Али Хаменеи, пишет RT.

