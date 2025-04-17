СМИ: Учитель в Ленобласти ударил шестиклассника телефоном по голове

После этого родители отвели ребенка в травмпункт, где у него зафиксировали закрытую черепно-мозговую травму и ушиб мягких тканей теменной области, уточняется в публикации.

По словам 13-летней жертвы, конфликт произошел во время урока математики. Ее преподает 63-летний бывший военный офицер, который также ведет ОБЖ. О причинах такого поведения учителя не сообщается. Он преподавал в военном учебном заведении до 2007 года, а с 2016 стал работать в школе.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель» Дмитрий Казаков заявил в разговоре с НСН, что нужно создавать такие условия для работы учителя, чтобы у него было время и учить школьников, и воспитывать их.

