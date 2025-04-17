Лукашенко: Глазьев назначен госсекретарем Союзного Государства
Новым государственным секретарем Союзного государства (СГ) России и Белоруссии станет экономист, бывший советник президента РФ Сергей Глазьев. Об этом объявил президент Белоруссии Александр Лукашенко во время встречи с ним, передает «БелТА».
Союзное государство — надгосударственное образование двух стран, конечная цель которого полная интеграция в единое политическое, экономическое, правовое и валютное пространство. Его основные органы — совет министров и постоянный комитет.
Госсекретарь возглавляет постоянный комитет Союзного государства. Эта должность подразумевает подготовку предложений по развитию СГ, а также реализацию уже подготовленных проектов. Предыдущим государственным секретарем был Дмитрий Мезенцев, который с 17 апреля получил назначение в Конституционной суд в качестве представителя президента России.
Ранее Белоруссия ратифицировала договор с Россией о гарантиях безопасности, напоминает НСН.
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