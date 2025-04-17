Экс-главу МЧС Крыма осудили на 5,5 года за взяточничество

Киевский районный суд в Симферополе приговорил бывшего главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 года заключения за получение взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.

«Суд назначил... 5 лет и 6 месяцев колонии по статье 290 УК РФ (получение взятки). Фигурант дела заключил соглашение со следствием», – рассказали агентству.

Кроме того, бывшему министру назначили штраф в размере 1,75 млн рублей и запретили занимать руководящие должности на семь лет, пишет RT.

Сергей Садаклиев занимал пост главы МЧС Крыма с 2021 года. Чиновник уволился в августе прошлого года, а в сентябре суд арестовал его по подозрению в превышении полномочий, нарушении требований по защите гостайны, взяточничестве.

