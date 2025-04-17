Экс-главу МЧС Крыма осудили на 5,5 года за взяточничество
Киевский районный суд в Симферополе приговорил бывшего главу МЧС Крыма Сергея Садаклиева к 5,5 года заключения за получение взятки. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы региона.
«Суд назначил... 5 лет и 6 месяцев колонии по статье 290 УК РФ (получение взятки). Фигурант дела заключил соглашение со следствием», – рассказали агентству.
Кроме того, бывшему министру назначили штраф в размере 1,75 млн рублей и запретили занимать руководящие должности на семь лет, пишет RT.
Сергей Садаклиев занимал пост главы МЧС Крыма с 2021 года. Чиновник уволился в августе прошлого года, а в сентябре суд арестовал его по подозрению в превышении полномочий, нарушении требований по защите гостайны, взяточничестве.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву
- СМИ: Учитель в Ленобласти ударил шестиклассника телефоном по голове
- Актер из сериала «Первый отдел» Денис Верягин умер на 43-м году жизни
- Экс-главу МЧС Крыма осудили на 5,5 года за взяточничество
- В России в 2024 году осудили за терроризм 870 человек
- Американские ученые нашли жизнь в космосе
- Суд потребовал от Волочковой оплатить долги за коммуналку
- Недалеко от ЗАЭС нейтрализовали украинский дрон
- Путин назначил Мезенцева своим полномочным представителем в КС
- Кабмин направит пяти регионам более 1,2 млрд рублей на развитие территорий
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru