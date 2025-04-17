Пасынок Стаса Намина признал вину в убийстве своих родственников

Пасынок музыканта и создателя рок-группы «Цветы» Стаса Намина Роман Микоян признал в суде, что он виновен в убийстве своего брата и бабушки, передает его слова РИА Новости.

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Подсудимый добавил, что он полностью понимает, что произошло, но не согласился с квалификацией преступления. Он не стал объяснять, что это значит. На данный момент, его дело рассматривают по статье 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.

По данным следствия, обвиняемый ударил ножом свою бабушку в ноябре 2023 года из-за ссоры, дождавшись пока она уснет. После этого он рассказал обо всем своему сводному брату, Артему Микояну, и случился новый конфликт. Его итогом стало еще одно убийство.

Ранее Роберт де Ниро выразил свои соболезнования музыканту Стасу Намину в связи со смертью его сына Артема, напоминает НСН.

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ФОТО: СК РФ
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