Пасынок Стаса Намина признал вину в убийстве своих родственников

Подсудимый добавил, что он полностью понимает, что произошло, но не согласился с квалификацией преступления. Он не стал объяснять, что это значит. На данный момент, его дело рассматривают по статье 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.

По данным следствия, обвиняемый ударил ножом свою бабушку в ноябре 2023 года из-за ссоры, дождавшись пока она уснет. После этого он рассказал обо всем своему сводному брату, Артему Микояну, и случился новый конфликт. Его итогом стало еще одно убийство.

Ранее Роберт де Ниро выразил свои соболезнования музыканту Стасу Намину в связи со смертью его сына Артема, напоминает НСН.

