Пасынок Стаса Намина признал вину в убийстве своих родственников
Пасынок музыканта и создателя рок-группы «Цветы» Стаса Намина Роман Микоян признал в суде, что он виновен в убийстве своего брата и бабушки, передает его слова РИА Новости.
Подсудимый добавил, что он полностью понимает, что произошло, но не согласился с квалификацией преступления. Он не стал объяснять, что это значит. На данный момент, его дело рассматривают по статье 105 УК РФ (убийство). Максимальное наказание по ней — пожизненное заключение.
По данным следствия, обвиняемый ударил ножом свою бабушку в ноябре 2023 года из-за ссоры, дождавшись пока она уснет. После этого он рассказал обо всем своему сводному брату, Артему Микояну, и случился новый конфликт. Его итогом стало еще одно убийство.
Ранее Роберт де Ниро выразил свои соболезнования музыканту Стасу Намину в связи со смертью его сына Артема, напоминает НСН.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин и эмир Катара обменяются документами
- Администрация объяснила звук взрыва в Люберцах
- Эмир Катара прибыл в Россию, где встретится с Путиным
- Пасынок Стаса Намина признал вину в убийстве своих родственников
- Лукашенко: Глазьев назначен госсекретарем Союзного Государства
- В Москве представят мюзикл «Любовь без памяти» с песнями Басты
- Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву
- СМИ: Учитель в Ленобласти ударил шестиклассника телефоном по голове
- Актер из сериала «Первый отдел» Денис Верягин умер на 43-м году жизни
- Экс-главу МЧС Крыма осудили на 5,5 года за взяточничество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru