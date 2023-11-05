В Израиле заявили, что получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС

Военные Израиля обнаружили на севере сектора Газа «множество точек доступа» в подземные туннели движения ХАМАС, сообщает Армия обороны страны.

В ЦАХАЛ заявили об уничтожении 10 высокопоставленных командиров ХАМАС

Ранее стало известно, что как минимум 51 человек погиб после удара Израиля по лагерю беженцев Эль-Магази в центральной части сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:ПалестинаХамасИзраильСектор Газа

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