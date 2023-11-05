В Израиле заявили, что получили доступ к подземным тоннелям ХАМАС
5 ноября 202305:42
Военные Израиля обнаружили на севере сектора Газа «множество точек доступа» в подземные туннели движения ХАМАС, сообщает Армия обороны страны.
Ранее стало известно, что как минимум 51 человек погиб после удара Израиля по лагерю беженцев Эль-Магази в центральной части сектора Газа, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru