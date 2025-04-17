Американские ученые нашли жизнь в космосе

Астрономы Кембриджского университета (США) нашли на планете K2-18b соединения, которые могут создавать только живые организмы, сообщили сами ученые в публикации в журнале Astrophysical Journal.

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Исследователи космоса обнаружили соединения серы, углерода и водорода, которые на Земле производят только микробы и бактерии. Астрономы полагают, что их высокая концентрация в атмосфере далекой планеты говорит о том, что на ней может существовать жизнь.

Экзопланета K2-18b расположена в 124 световых годах от человечества. Ее поверхность покрыта океанами, а атмосфера состоит в основном из водорода. По размерам она в два раза крупнее Земли, а год на ней составляет всего лишь 33 дня.

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Фото: webbtelescope.org
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