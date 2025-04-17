Американские ученые нашли жизнь в космосе

Исследователи космоса обнаружили соединения серы, углерода и водорода, которые на Земле производят только микробы и бактерии. Астрономы полагают, что их высокая концентрация в атмосфере далекой планеты говорит о том, что на ней может существовать жизнь.

Экзопланета K2-18b расположена в 124 световых годах от человечества. Ее поверхность покрыта океанами, а атмосфера состоит в основном из водорода. По размерам она в два раза крупнее Земли, а год на ней составляет всего лишь 33 дня.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал показать все секретные видео Пентагона с предполагаемыми пришельцами, напоминает НСН.

