В России в 2024 году осудили за терроризм 870 человек
Почти 900 человек приговорили в 2024 году по террористическим статьям в России. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на статистику Судебного департамента при Верховном суде.
Отмечается, что 870 человек получили сроки по статьям о совершении террористического акта, прохождении обучения, содействии террористической деятельности и призывам к ней. В числе осужденных 77 женщин, 48 несовершеннолетних и 17 человек в возрасте старше 60 лет.
За осуществление терактов было вынесено 75 приговоров, за склонение к террористической деятельности и вербовку - 89, за обучение такой деятельности - 46, за публичные призывы к терроризму - 410.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что с начала прошлого года в России предотвратили 190 терактов, напоминает RT.
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