В Москве представят мюзикл «Любовь без памяти» с песнями Басты

Новый оригинальный мюзикл «Любовь без памяти» на основе песен рэпера Басты (Василия Вакуленко) представят в «Вегас Сити Холле» в Москве 5 октября. Об этом сообщило творческое объединение GAZ.

Отмечается, что сюжет спектакля отсылает к творческому пути музыканта.

«В основе — культовые треки Басты и Ноггано в оригинальном виде и в новых сценических версиях, включая хиты: «Любовь без памяти», «Сансара»... «На заре», «Моя игра» и другие знаковые песни», - указано в сообщении.



Режиссером мюзикла выступит Алексей Франдетти, который ранее работал с Бастой над музыкальной драмой «Маяковский» в театре «Ленком Марка Захарова». Как отметили в GAZ, в проект объявили открытый кастинг, в котором могут поучаствовать как профессиональные артисты, так и студенты театральных вузов и обычные россияне.

Ранее стало известно, что в Московском театре эстрады представят мюзикл «Вальс-бостон», основанный на песнях Александра Розенбаума.

