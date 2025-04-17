В Москве представят мюзикл «Любовь без памяти» с песнями Басты
Новый оригинальный мюзикл «Любовь без памяти» на основе песен рэпера Басты (Василия Вакуленко) представят в «Вегас Сити Холле» в Москве 5 октября. Об этом сообщило творческое объединение GAZ.
Отмечается, что сюжет спектакля отсылает к творческому пути музыканта.
«В основе — культовые треки Басты и Ноггано в оригинальном виде и в новых сценических версиях, включая хиты: «Любовь без памяти», «Сансара»... «На заре», «Моя игра» и другие знаковые песни», - указано в сообщении.
Режиссером мюзикла выступит Алексей Франдетти, который ранее работал с Бастой над музыкальной драмой «Маяковский» в театре «Ленком Марка Захарова». Как отметили в GAZ, в проект объявили открытый кастинг, в котором могут поучаствовать как профессиональные артисты, так и студенты театральных вузов и обычные россияне.
Ранее стало известно, что в Московском театре эстрады представят мюзикл «Вальс-бостон», основанный на песнях Александра Розенбаума.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Песков: Путин и эмир Катара обменяются документами
- Администрация объяснила звук взрыва в Люберцах
- Эмир Катара прибыл в Россию, где встретится с Путиным
- Пасынок Стаса Намина признал вину в убийстве своих родственников
- Лукашенко: Глазьев назначен госсекретарем Союзного Государства
- В Москве представят мюзикл «Любовь без памяти» с песнями Басты
- Глава МИД Ирана Аракчи прибыл в Москву
- СМИ: Учитель в Ленобласти ударил шестиклассника телефоном по голове
- Актер из сериала «Первый отдел» Денис Верягин умер на 43-м году жизни
- Экс-главу МЧС Крыма осудили на 5,5 года за взяточничество
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru