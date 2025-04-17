Эмир Катара прибыл в Россию, где встретится с Путиным
17 апреля 202512:25
Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прилетел в Москву с официальным визитом. Об этом пишет РИА Новости.
Самолет политика совершил посадку в аэропорту «Внуково-2».
В России Аль Тани встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле отмечали, что лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего взаимодействия и основные темы международной повестки.
Ранее в российскую столицу прибыл с визитом глава МИД Ирана Аббас Аракчи.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru