Эмир Катара прибыл в Россию, где встретится с Путиным

Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани прилетел в Москву с официальным визитом. Об этом пишет РИА Новости.

Путин и эмир Катара обсудят украинское урегулирование

Самолет политика совершил посадку в аэропорту «Внуково-2».

В России Аль Тани встретится с президентом РФ Владимиром Путиным. В Кремле отмечали, что лидеры двух стран обсудят вопросы двустороннего взаимодействия и основные темы международной повестки.

Ранее в российскую столицу прибыл с визитом глава МИД Ирана Аббас Аракчи.


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ФОТО: РИА Новости/Виталий Белоусов
ТЕГИ:МоскваВладимир ПутинКатар

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