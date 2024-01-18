«Из мелких стычек в большие»: На Ближнем Востоке допустили большую войну
Удары Пакистана по Ирану пока являются имиджевыми, так же, как и удары Иордании по Сирии, отметил в эфире НСН Андрей Чупрыгин.
Мелкие стычки, которые начали происходить на Ближнем Востоке, могут перерасти в большую войну, допустил старший преподаватель Школы востоковедения НИУ ВШЭ Андрей Чупрыгин в интервью НСН.
В четверг, 18 января, Пакистан нанес ракетный удар по приграничному району Ирана, погибли семь человек. Агентство AFP со ссылкой на пакистанского чиновника из сферы разведки сообщило, что военные нанесли удары по территории Ирана против «антипакистанских группировок». Кроме того, Иордания нанесла авиаудар по югу Сирии, жертвами которого стали 11 человек, включая детей и женщин. Чупрыгин отметил, что в условиях конфликтов на Ближнем Востоке многие страны региона также захотели решить давние проблемы.
«Дело в том, что, как правило, из мелких стычек могут вырасти большие неприятные ситуации. Сейчас на Ближнем Востоке такая ситуация, что что-то крупное может разгореться. Хотя этого никто не хочет… Некоторые акторы, находящиеся недалеко от этого процесса, начинают вспоминать, что у них есть и свои проблемы тоже. Они начинают думать о том, что неплохо было бы эти проблемы сейчас порешать», - сказал Чупрыгин.
По его словам, пока удары Пакистана по Ирану являются имиджевыми, так же, как и удары Иордании по Сирии. При этом Чупрыгин считает, что Иран планирует решить давние проблемы, нанося удары по Пакистану, пока внимание смещено на конфликт в Газе.
«Классический пример – это Иран с его ракетным ударом по группировке "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Они уже давно проводят теракты на территории Ирана… До нынешнего времени Иран таким кардинальным способом не отвечал. Сейчас Иран решил, что все внимание направлено на Газу и Красное море. Пакистанцы возбудились, а потом нанесли удары. Возможно, они договорились о том, что Пакистан тоже шарахнет по чему-нибудь, чтобы не выглядеть дураком перед своим населением. Каждый добился какой-то своей задачи. Иордания что-то начала… Это все, в основном, имиджевые ситуации: "Видите, как мы мужественно можем наносить ущерб нашим врагам"», - резюмировал собеседник НСН.
Обстрел иранской территории Пакистаном последовал после того, как Корпус стражей исламской революции 16 января сообщил о нанесении удара ракетами и беспилотниками по основной базе террористической группировки «Джейш аль-Адль», расположенной в граничащей с Ираном пакистанской провинции Белуджистан.
Исламабад решительно осудил атаку Тегерана, а 17 января отозвал оттуда своего посла, указав также, что глава иранской дипмиссии пока тоже не сможет продолжать свою работу в Пакистане, передает «Радиоточка НСН».
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