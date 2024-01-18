«Из мелких стычек в большие»: На Ближнем Востоке допустили большую войну

«Дело в том, что, как правило, из мелких стычек могут вырасти большие неприятные ситуации. Сейчас на Ближнем Востоке такая ситуация, что что-то крупное может разгореться. Хотя этого никто не хочет… Некоторые акторы, находящиеся недалеко от этого процесса, начинают вспоминать, что у них есть и свои проблемы тоже. Они начинают думать о том, что неплохо было бы эти проблемы сейчас порешать», - сказал Чупрыгин.

По его словам, пока удары Пакистана по Ирану являются имиджевыми, так же, как и удары Иордании по Сирии. При этом Чупрыгин считает, что Иран планирует решить давние проблемы, нанося удары по Пакистану, пока внимание смещено на конфликт в Газе.

«Классический пример – это Иран с его ракетным ударом по группировке "Джейш аль-Адль" в Пакистане. Они уже давно проводят теракты на территории Ирана… До нынешнего времени Иран таким кардинальным способом не отвечал. Сейчас Иран решил, что все внимание направлено на Газу и Красное море. Пакистанцы возбудились, а потом нанесли удары. Возможно, они договорились о том, что Пакистан тоже шарахнет по чему-нибудь, чтобы не выглядеть дураком перед своим населением. Каждый добился какой-то своей задачи. Иордания что-то начала… Это все, в основном, имиджевые ситуации: "Видите, как мы мужественно можем наносить ущерб нашим врагам"», - резюмировал собеседник НСН.